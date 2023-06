Pnrr: Scannapieco (Cdp), l'Italia non può permettersi di tornare alla crescita dello zero virgola (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Veniamo all'Italia. "Il Pnrr è una grande occasione per fare le riforme, io mi focalizzo su questo aspetto più che su quello finanziario che produrrà un picco d'investimenti. Non possiamo permetterci, anche per motivi di finanza pubblica, di ritornare poi alla crescita dello zero virgola. Se non facciamo le riforme che mettono l'Italia sul sentiero di crescita del Pil a livello dei peers, perdiamo l'occasione". Scannapieco ricorda infine che "avevamo fatto uno studio che mostrava come in Italia mediamente per fare un progetto del valore di più di 100 milioni ci vogliono 15 anni. Il Pnrr ci chiede di fare tutto in 6 anni. E' chiaro - conclude - che va cambiato tutto, vanno accorciati i tempi, non ci possiamo più permettere di avere perdite di tempi, ricorsi, interruzioni di procedure, funzionari che hanno paura di mettere la firma, questo non è compatibile con i tempi del Pnrr". (Res)