Italia-Cina: Urso, bisogna ridurre i rischi politici e aumentare le opportunità commerciali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La rete di corrispondenti di Nova è diventata un importante riferimento per molti operatori, del mondo della comunicazione e di quello produttivo" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- Il ministro per le Imprese, Adolfo Urso, in una intervista al "Foglio - Inserto" spiega che "per quanto riguarda la Via della seta e i rapporti con la Cina, in questo contesto globale bisogna ridurre i rischi politici e aumentare le opportunità commerciali. La Via della seta, se mi ricordo da quello che ho studiato, era la via dei mercati e per noi deve rimanere la via dei mercati perché la Cina è, e resta, un grande partner commerciale, anche se per l'Italia non il principale". "Alla fine - argomenta - noi esportiamo più in Austria che in Cina, esportiamo più in Svizzera che in Cina, India e Brasile messi insieme". Dunque, meglio separare i mercati dalla politica. "Noi - continua il ministro - sappiamo che una cosa sono gli alleati, quelli con cui condividiamo gli stessi valori, i valori dell'impresa e della persona, i diritti e la libertà. Noi abbiamo una condivisione di valori con gli altri paesi che non sono solo gli alleati dell'Alleanza atlantica, sono tutti coloro con cui condividiamo la stessa sfera di valori. Un'altra cosa sono i partner commerciali produttivi con cui dobbiamo dialogare, cioè tutti gli altri paesi del mondo, e mi riferisco non soltanto alla Cina. In questo contesto - conclude Urso - ci dobbiamo muovere per ridurre i rischi politici e aumentare le opportunità commerciali".(Res)