Maltempo: Musumeci, in Emilia-Romagna faremo tutto il necessario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Protezione civile, Nello Musumeci, in un suo intervento sul "Corriere della Sera" scrive che "il governo nella fase dell'emergenza — tale è ancora — ha fatto tutto il possibile, con un impegno senza precedenti per celerità e quantità" in Emilia-Romagna. "Il governo, tuttavia, non può essere inteso mai come un bancomat, cioè buono solo ad erogare denaro a richiesta. E lo dice un ex presidente che nella sua regione, in questa materia, ha creato l'Autorità di bacino, attesa da trent'anni, ha varato il primo Piano contro la desertificazione, ha speso cento milioni per la pulitura di fiumi e destinato al contrasto alle frane circa mezzo miliardo di euro. Un governo serio non fa solo l'erogatore di denaro, come è stato per oltre mezzo secolo, con i risultati che sono sotto gli occhi di tutti in tema di sicurezza del territorio". "La fase della ricostruzione - osserva il ministro - è delicata e complessa e impone non solo il graduale reperimento di significative risorse ma anche strumenti e strategie che vanno sempre concordate con il governo centrale. Il premier ha assicurato che l'Emilia-Romagna avrà tutto ciò che sarà necessario per il ritorno alla sicurezza e normalità dei suoi laboriosi cittadini". "È un obiettivo - conclude Musumeci - che va perseguito senza strumentalizzazioni e pregiudizi ma con leale, ripeto leale collaborazione istituzionale da parte di tutti".(Res)