Giustizia: Delmastro, l'abuso d'ufficio all'Italia non serve

- "Niet all'Europa sull'abuso d'ufficio. Gli diremo che il nostro codice sulla corruzione non ha pari". Senza se e senza ma, il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove parla in una intervista a "Repubblica". A partire dal Guardasigilli, che ad alcuni sembra irrispettoso: "A noi sembrano più irrispettosi i magistrati che hanno cominciato a criticarlo". La premier però si è arrabbiata: "Leggo solo propalazioni giornalistiche, non l'ho sentita per nulla irrigidita, come me del resto". Quanto al sottosegretario Mantovano, "in verità ha difeso molto le posizioni di Nordio. Ma qui il tema vero è che noi stiamo facendo una riforma liberale del diritto penale che non depriva i magistrati di alcun potere d'indagine, ma conferisce diritti in più al cittadino presunto innocente. Siamo disposti a dialogare con tutti, ma siamo orgogliosi della nostra proposta". Il sottosegretario ricorda di aver "sempre detto che rispetto al potere d'indagine del Pm, il cittadino deve godere di maggiori diritti. E abbiamo detto che non avremmo limitato l'uso delle intercettazioni e l'abbiamo fatto. Ma mettiamo uno stop alle paginate con le conversazioni di persone mai indagate, ma che parlavano con gli indagati. Non sono cane da guardia di Nordio, né lui pastore del mio gregge. Solo la vediamo allo stesso modo". (segue) (Res)