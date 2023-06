Giustizia: Delmastro, l'abuso d'ufficio all'Italia non serve (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- C'è chi parla di bavaglio ai giornalisti: "Che queste norme implichino una serie di responsabilità delle procure e indirettamente non consentano più la pubblicazione è evidente, ma non è un bavaglio. Se un ministro, mentre parla con un indagato, parla pure della domestica, quello è diritto di cronaca? Altra cosa è se il giornalista lo scopre mentre il ministro parla alla buvette di Montecitorio. È un frutto avvelenato, perché usi un mezzo che serve ad altro. Quando parlo con mio figlio Giovanni che non fa i compiti posso sembrare triviale, ma non ho piacere che finisca sui giornali". Sull'abuso d'ufficio non si molla: "Interloquiremo con l'Europa e spiegheremo che nella battaglia contro la corruzione l'asticella del nostro codice è una delle più alte, non c'è altro Paese che ce l'abbia alta come la nostra. Ma l'abuso è un reato definito 'sussidiario', e io lo contesto proprio per questo, per non parlare del rapporto impietoso tra imputazioni e condanne da cui nasce la paura della firma. Già in tempi normali, ma soprattutto con il Pnrr, l'Italia non se lo può permettere", ha concluso Delmastro. (Res)