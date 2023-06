Germania-Cina: al via oggi le consultazioni governative a Berlino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Iniziano oggi a Berlino le settime consultazioni governative tra Germania e Cina, dedicate al tema “Agire insieme in maniera sostenibile”. Secondo quanto comunicato dal governo federale i colloqui prenderanno il via con una cena offerta dal cancelliere tedesco, Olaf Scholz, al primo ministro cinese, Li Qiang, presso la Cancelleria. I lavori si svolgeranno domani 20 giugno, con incontri tra Scholz e Li e tra i ministri dei rispettivi governi. Gli esecutivi di Germania e Cina si riuniranno quindi in seduta comune. Al termine delle discussioni, Scholz e Li si recheranno all'11mo forum Germania-Cina per la cooperazione economica e tecnologica, presso il ministero dell'Economia e della Protezione del clima tedesco. I due capi di governo saranno accompagnati dal titolare del dicastero, Robert Habeck, nonché dai ministri di Riforme e Sviluppo e del Commercio cinesi, rispettivamente Zheng Shanjie e Wang Went ao. (Geb)