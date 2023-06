Nato: Stoltenberg in visita in Germania oggi e domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, sarà in visita in Germania nelle giornate di oggi e domani, 20 giugno. L'agenda vede l'ex primo ministro della Norvegia incontrare a Berlino il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, con cui discuterà della preparazione del vertice dell'Alleanza atlantica in programma a Vilnius nelle giornate dell'11 e 12 luglio. Stoltenberg vedrà poi la ministra degli Esteri tedesca, Annalena Baerbock. Il segretario generale della Nato e il cancelliere parteciperanno alla Giornata dell'industria tedesca, evento organizzato dalla Federazione dell'industria tedesca (Bdi), dove terranno un discorso. Nella giornata di domani, Stoltenberg sarà in visita alla base aerea di Jagel insieme al ministro della Difesa tedesco, Boris Pistorius, con cui assisterà ad “Air Defender 2023”, le esercitazioni aeree che la Nato sta tenendo in Germania e nel Baltico. (Geb)