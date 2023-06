Cina-Usa: Wang Yi a Blinken, no a compromessi sul dossier Taiwan (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, e il ministro degli Esteri della Cina, Qin Gang, hanno avuto ieri a Pechino un colloquio “costruttivo” e preparato le basi per un nuovo incontro. Lo scrive il dipartimento di Stato Usa, al termine della riunione – durata diverse ore – con cui Blinken ha aperto l’agenda della visita di due giorni in Cina. Le parti, si legge nella nota, hanno avuto un confronto “sincero, sostanziale e costruttivo”. Blinken ha ribadito la necessità di mantenere “aperti” i canali diplomatici e di comunicazione “su tutto il ventaglio” di questioni sul tavolo, in modo da “ridurre il rischio di fraintendimenti” ed errori di valutazione. (segue) (Cip)