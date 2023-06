Cina-Usa: Wang Yi a Blinken, no a compromessi sul dossier Taiwan (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Usa hanno messo al centro dei colloqui una serie di temi che generano “preoccupazione” ma anche “opportunità per verificare cooperazione su questioni internazionali”, laddove gli interessi di Washington e Pechino possano “allinearsi”. Blinken ha ribadito “che gli Stati Uniti difenderanno sempre gli interessi e i valori del popolo americano e lavoreranno con i loro alleati e partner per far avanzare la visione di un mondo libero, aperto e che sostenga l’ordine internazionale basato sulle regole”. La parte cinese, si legge ancora nella nota, ha condiviso “l’importanza di facilitare gli scambi” fra le due popolazioni. Il segretario di Stato, si legge infine, “ha inviato a Washington” il ministro degli Esteri cinese, “per continuare i colloqui”. I due hanno “concordato di programmare una visita in un momento in cui sia conveniente per entrambi”. (Cip)