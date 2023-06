Giustizia: Orlando, utilizzo propagandistico del diritto penale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito democratico è insorto contro il ddl Nordio: "Non si tratta di insorgere - spiega l'ex ministro della Giustizia, Andrea Orlando, al "Corriere della Sera" - È un no a un utilizzo propagandistico e simbolico del diritto penale, il contrario di ciò che aveva promesso Nordio. Si riesumano soluzioni, in nome di obiettivi condivisibili, già esaminate e scartate perché non adeguate sul piano tecnico, senza risolvere i problemi dell'ordinamento". "Il tutto - aggiunge - con argomentazioni contraddittorie e qualche provocazione gratuita. Si sostiene con conseguenze paradossali che l'aumento di pene per organizzatori di rave e scafisti hanno un effetto deterrente ma che i corrotti non si spaventano per l'asprezza delle pene". "Il mio giudizio - osserva Orlando - è tutt'altro che pregiudiziale, avendo cercato di affrontare i problemi che Nordio pone. Due anni fa scartammo la possibilità di cancellare il reato di abuso d'ufficio perché rischia di spingere, in alcune situazioni più gravi, a utilizzare altre ipotesi di reato ben più infamanti e perché eravamo sicuri che la cancellazione tout court fosse in conflitto con la normativa sovranazionale". (segue) (Res)