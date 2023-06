Giustizia: Orlando, utilizzo propagandistico del diritto penale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per il ministro - continua - se l'Europa lo chiederà riscriveremo il reato, ma allora perché non farlo direttamente? Stabilire per le intercettazioni cosa sia pubblico ma non pubblicabile di atti depositati non sembra una grande idea al tempo dei social". Sull'abuso d'ufficio i sindaci del Pd però sono d'accordo con Nordio: "Capisco il nervo scoperto dovuto ad anni nei quali e stato utilizzato per sindacare scelte discrezionali, però mi pare che gli argomenti usati siano fondati se riferiti alla vecchia formulazione, non a quella del 2020. Semmai si potrebbe monitorare in modo adeguato e stringente la normativa Cartabia sul vaglio di probabilità della condanna prima di procedere all'iscrizione dei reati di questa tipologia", ha concluso Orlando. (Res)