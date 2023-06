Iraq: ministro Commercio annuncia l’autosufficienza del Paese per le scorte di grano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro del Commercio dell’Iraq, Atheer Daoud al Ghurairi, ha annunciato ieri che Baghdad ha raggiunto l’autosufficienza per le scorte di grano per la stagione corrente. Lo ha riferito l’emittente panaraba di proprietà saudita “Al Arabiya”, citando un comunicato del ministri Al Ghurairi. Nel testo si legge che “la quantità complessiva di grano oggi disponibile sul mercato ha superato le previsioni”. Infatti, secondo quanto precisato da un funzionario del ministero dell’Agricoltura iracheno, i raccolti di questa stagione dovrebbero produrre tra i 4 e i 4,5 milioni di tonnellate di grano. Del resto, il governo federale di Baghdad aveva in programma un aumento della produzione del 60 per cento, pur continuando a contare sulle importazioni per soddisfare la totalità del fabbisogno interno. Lo scorso aprile, il direttore del Consiglio iracheno per il grano, Haider Nouri, aveva dichiarato che l’Iraq avrebbe dovuto produrre 3,5 milioni di tonnellate di grano quest’anno, a fronte dei 2,2 milioni del 2022. (Res)