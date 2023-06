Cuba: presidente Diaz-Canel inizia viaggio in Europa, domani incontro con Mattarella

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Cuba, Miguel Diaz-Canel, arriva in serata in Italia, prima tappa di una visita ufficiale in Europa che si apre domani e si concluderà il 24 giugno. Diaz-Canel sarà ricevuto martedì 20 al Quirinale dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Nella stessa giornata, Diaz-Canel effettuerà una visita privata in Vaticano, dove sarà ricevuto da Papa Francesco. Accompagnato tra gli altri dal ministro degli Esteri, Bruno Rodriguez Parrilla, il presidente cubano sarà inoltre presso la sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (Fao), mentre si starebbe lavorando a un incontro con imprenditori italiani interessati a investire nell'Isola. Diaz-Canel dovrebbe partire nella serata di martedì alla volta della Serbia per poi andare a Parigi (Francia) dove parteciperà in "qualità di presidente del Gruppo dei 77 + Cina", si legge in una nota del ministero degli Esteri, al vertice sul "Nuovo patto finanziario mondiale", che si terrà il 22 e 23 giugno. (Res)