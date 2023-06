Vietnam: Assemblea nazionale, riprende la sessione parlamentare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Assemblea nazionale del Vietnam, il parlamento unicamerale, riprende oggi i lavori della quinta sessione plenaria della 15ma legislatura, che si concluderà il 24 giugno. La prima fase della sessione si è tenuta dal 22 maggio al 10 giugno e i parlamentari hanno discusso, tra l’altro, un emendamento delle leggi sugli immobili che include l’imposizione di tasse sulle seconde case e un aumento delle aliquote sulle proprietà urbane, nel tentativo di contrastare la speculazione e il conseguente aumento dei rischi di default del debito privato. La commissione Economia, inoltre, ha concordato di stabilire un listino prezzi annuale dei terreni per garantire aggiornamenti tempestivi in risposta alle fluttuazioni del mercato fondiario. L’aula, infine, ha approvato la nomina del nuovo ministro delle Risorse naturali e dell’ambiente, Dang Quoc Khanh, e ha eletto Le Quang Manh come membro del Comitato permanente e presidente della commissione Finanze-bilancio. (segue) (Fim)