Imprese: accordo Banco Sardegna-Confagricoltura per favorire aziende associate in accesso finanziamenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Banco di Sardegna e Confagricoltura Sardegna hanno firmato un accordo per favorire le imprese agricole associate nell’accesso ai finanziamenti, ai servizi di consulenza e ai prodotti offerti dal Banco. L’iniziativa si inserisce nel percorso che il Banco ha avviato con l’intenzione di creare sinergie con i principali soggetti attivi nel comparto agricolo per offrire agli operatori del settore gli strumenti necessari alle proprie esigenze finanziarie. La convenzione è stata siglata a Cagliari da Giampietro Arra, responsabile dell’area Affari del Banco di Sardegna e dal presidente di Confagricoltura Sardegna, Paolo Mele. Il protocollo prevede che per tutte le domande di finanziamento, eventualmente predisposte con il supporto delle strutture di assistenza delle sedi provinciali e regionali di Confagricoltura, il Banco di Sardegna si impegni a istruire e a completare la procedura in tempi certi, applicando condizioni economiche mitigate rispetto agli attuali standard di mercato. (segue) (Rsc)