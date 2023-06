Medio Oriente: un morto e 20 feriti durante operazione Forze difesa israeliane a Jenin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ di un morto e oltre venti feriti, molti dei quali in modo grave, il bilancio provvisorio dell’operazione lanciata questa mattina dalle Forze di difesa israeliane (Idf) a Jenin, in Cisgiordania, e nel suo campo profughi. Lo riferisce l’agenzia di stampa palestinese “Wafa”. La vittima, il 21enne Khaled Azzam Darwish, è morta poco dopo il suo arrivo in ospedale, a causa delle ferite di arma da fuoco riportate alla testa. Fonti israeliane non ufficiali, inoltre, riferiscono di almeno cinque militari israeliani feriti. Secondo il quotidiano israeliano “Times of Israel”, il gruppo armato palestinese della Jihad islamica ha rivendicato un attacco contro i veicoli militari delle Idf a Jenin con ordigni esplosivi e armi da fuoco. Per la prima volta dal 2002, i militari israeliani hanno utilizzato almeno un elicottero Apache per colpire obiettivi palestinesi nella città. Un video, citato da “Times of Israel”, mostra infatti uno di questi elicotteri colpire Jenin, probabilmente nel timore che i gruppi armati locali fossero forniti di razzi antiaerei. (Res)