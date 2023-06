Iraq: condizioni “estremamente difficili” per circa 600.000 sfollati nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Circa 600.000 sfollati in Iraq vivono in condizioni “estremamente difficili” e non beneficiano di alcuna assistenza. Lo ha dichiarato ieri il presidente della Repubblica dell’Iraq, Abdul Latif Rashid, al vice del Segretario generale delle Nazioni Unite e direttore dell’ufficio regionale per gli Stati Arabi per il Programma di sviluppo Onu (Unpd), Abdullah al Dardari. In un comunicato stampa citato dal quotidiano panarabo di proprietà saudita “Al Sharq al Awsat”, la presidenza della Repubblica irachena ha spiegato che durante l’incontro con Al Dardari, Rashid ha sottolineato l’importanza di effettuare un censimento completo dei rifugiati nel Paese, al fine di “consentire loro il rientro nelle zone in cui risiedevano”. Un numero consistente di sfollati interni dell’Iraq è di etnia yazida, al punto che il presidente del Partito progressista yazida, Saeed Battoush, ha dichiarato che il 70% dei membri della comunità vive attualmente nei campi profughi. Soprattutto dal 2014, quando l’organizzazione terroristica dello Stato islamico sferrò un sanguinoso attacco contro la città di Sinjar, nel nord del Paese, catturando centinaia di donne e compiendo massacri tra la popolazione civile. Batoush ha precisato che “ci sono circa 90.000 famiglie nei campi profughi”, ossia “500.000 persone e la maggior parte di loro si trova nella Regione autonoma del Kurdistan iracheno”. Secondo il vice ministro per le Migrazioni e gli Sfollati dell’Iraq, Karim al Nuri, i campi profughi nel Paese sono in tutto 27, dei quali uno a Mosul e gli altri nel Kurdistan iracheno, e gran parte degli ospiti è di etnia yazida. (Res)