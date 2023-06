Usa: la candidatura alla Casa Bianca del sindaco di Miami confonde i Repubblicani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione del sindaco repubblicano di Miami Francis Suarez di candidarsi alla Casa Bianca, unendosi alla lista già affollata di candidati presidenziali conservatori, ha confuso i Repubblicani. Lo scrive il quotidiano "The Hill", secondo cui in pochi ritengono che Suarez possa influire in maniera significativa o costruttiva nella corsa alla nomina presidenziale. L'annuncio di Suarez, giunto lo scorso fine settimana, è stato accolto con scetticismo persino dal quotidiano "Miami Herald", principale quotidiano della città amministrata da Suarez. In un editoriale, il quotidiano sottolinea che proprio in Florida Suarez dovrà vedersela sia con l'ex presidente Donald Trump che col governatore Ron DeSantis, di gran lunga i favoriti per la nomina alle prossime primarie del Partito repubblicano. Ha criticato Suarez anche il deputato ed ex sindaco di Miami Dade Carlos Gimenez, che ha definito il primo cittadino "un completo impostore". (Was)