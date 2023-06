Myanmar: Thailandia ospita incontro informale ministri Esteri Asean, assenti Singapore e Malesia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Thailandia ospiterà oggi un incontro informale dei ministri degli Esteri dell'Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean) teso a riallacciare il dialogo con il governo militare del Myanmar. All'incontro, che il governo thailandese uscente ha annunciato soltanto pochi giorni fa, e che era stato inizialmente programmato per la giornata di ieri, non parteciperanno Singapore e Malesia, e la presenza dei ministri di altri Paesi resta incerta. Il governo thailandese del premier uscente Prayuth Chan-ocha, uno tra i più vicini alla giunta militare birmana tra quelli dei Paesi Asean, ha rivolto appena quattro giorni fa un invito ai ministri degli Esteri dell'Associazione per un "incontro informale" cui prenderà parte anche il capo della diplomazia del governo militare birmano, Than Swe. Soltanto nella serata di ieri, Bangkok ha diffuso una nota per annunciare che l'incontro è stato posticipato ad oggi, e che "dovrebbero prendervi parte rappresentanti di alto livello da Laos, Cambogia, Myanmar, India, Cina, Brunei e Vietnam". I vertici della giunta birmana sono esclusi dagli incontri di alto livello dell'Asean da circa due anni, dopo il golpe militare che a febbraio 2021 ha deposto il governo eletto della consigliera di Stato Aung San Suu Kyi. Il ministro degli Esteri di Singapore, Vivian Balakrishnan, ha dichiarato venerdì che "sarebbe prematuro riavviare il dialogo con la giunta a livelli di vertici o di ministri degli Esteri". La Malesia ha chiarito a sua volta che non prenderà parte all'incontro a Bangkok, e sembra essere dello stesso avviso anche il governo delle Filippine, che non ha dato annunci ufficiali ma che è schierato in favore dell'isolamento del governo militare birmano. (segue) (Fim)