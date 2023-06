Myanmar: Thailandia ospita incontro informale ministri Esteri Asean, assenti Singapore e Malesia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo uno studio pubblicato il 12 giugno dall’Istituto di ricerca sulla pace di Oslo (Prio), almeno 6.337 civili sono stati uccisi e 2.614 sono stati feriti “per ragioni politiche” a Myanmar dal colpo di Stato militare del primo febbraio 2021 al 30 settembre 2022. “Si tratta di un numero maggiore di quello normalmente citato dai media e tuttavia è solo una stima, basata su omicidi riportati da resoconti di media affidabili. Il totale effettivo è sicuramente più alto poiché molti omicidi probabilmente non sono stati denunciati”, avvertono nell’introduzione i due autori, Min Zaw Oo e Stein Tonnesson, rispettivamente borsista e professore emerito del Prio. Lo studio si basa sull’incrocio di vari set di dati, il principale dei quali è quello sul monitoraggio dei conflitti gestito dall’Istituto del Myanmar per la pace e la sicurezza (Mips). Per civili si intendono individui che non sono né combattenti né membri di organizzazioni armate e che non partecipano direttamente ad azioni ostili. (segue) (Fim)