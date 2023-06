Myanmar: Thailandia ospita incontro informale ministri Esteri Asean, assenti Singapore e Malesia (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ricerca evidenzia un livello elevato di violenza contro i civili poco dopo il febbraio del 2021, un livello inferiore dopo la prima fase di repressione e di nuovo un’intensificazione con un picco nel dicembre di quell’anno. Secondo l’analisi è probabile che la violenza si intensifichi ulteriormente perché è in atto una dinamica di rappresaglia. La repressione delle proteste non violente, infatti, ha portato alla formazione di gruppi di resistenza locali, come le Forze di difesa locali (Ldf) e le Forze di difesa popolare (Pdf), che hanno lanciato attacchi contro unità militari e ucciso anche alcuni dipendenti pubblici che non hanno aderito al Movimento di disobbedienza civile. I militari hanno risposto armando le milizie locali. Dal punto di vista geografico, le quattro regioni di Sagaing, Magway, Mandalay e Yangon, a maggioranza etnica birmana, hanno registrato il maggior numero di morti civili sia nella repressione dei primi sei mesi dopo il golpe sia negli omicidi politicamente motivati dei mesi successivi. (Fim)