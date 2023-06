Yemen: previsti nuovi negoziati in Oman per scambio prigionieri tra governo e Houthi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Majid Fadayel, sottosegretario del ministero per i Diritti umani dello Yemen e membro della delegazione del governo ai negoziati con il gruppo sciita degli Houthi, ha annunciato che dopo le celebrazioni della festa musulmana del sacrificio, chiamata Eid al Adha e che quest’anno durerà dal 28 giugno al 2 luglio, è previsto un nuovo ciclo di trattative in Oman per uno scambio di prigionieri. Lo ha riferito ieri l’emittente panaraba di proprietà saudita “Al Arabiya”, citando un messaggio pubblicato da Fadayel sul suo profilo ufficiale su Twitter. Nel messaggio, Fadayel ha dichiarato che le consultazioni tra le delegazioni del governo yemenita e gli Houthi iniziate lo scorso venerdì e conclusesi ieri ad Amman, in Giordania, sono state positive e nel corso dei colloqui sono state avanzate diverse proposte sullo scambio di prigionieri. La delegazione governativa, ha precisato Fadayel, “non risparmierà nessuno sforzo per porre fine alle sofferenze delle famiglie dei prigionieri e per assicurare il loro ritorno a casa il prima possibile”. Secondo una fonte anonima citata da “Al Arabiya”, i negoziati di Amman sono stati incentrati soprattutto sulle modalità per “superare gli ostacoli che impediscono alle famiglie di ciascuna delle due parti (il governo yemenita e gli Houthi) di visitare i propri congiunti”. Questo, continua la fonte, dovrebbe “preparare il terreno a una futura liberazione”. (Res)