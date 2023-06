Usa: almeno sei morti in diverse sparatorie nel fine settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno sei persone, incluso un militare della guardia nazionale della Pennsylvania, hanno perso la vita in diverse sparatorie verificatesi negli Stati Uniti nel fine settimana. Lo riferiscono i media statunitensi, secondo cui al bilancio degli episodi di violenza armata va sommata anche una dozzina di feriti. Le sparatorie si sono verificate a Chicago, Washington, St Louis e Baltimora, oltre che in Pennsylvania e nella California meridionale. (Was)