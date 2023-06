Corea del Sud: Expo 2030, Yoon a Parigi per promuovere la candidatura di Seul

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Corea del Sud, Yoon Suk-yeol, è partito oggi alla volta della Francia per promuovere la candidatura di Seul ad ospitare l'Expo 2030, prima di volare in Vietnam per una visita di Stato. Yoon si tratterrà a Parigi da oggi al 21 giugno per prendere parte all'assemblea generale del Bureau International des Expositions (Bie, l'organizzazione intergovernativa che gestisce le Expo); il 20 giugno il presidente ha in programma anche un incontro con l'omologo francese Emmanuel Macron. Al rientro dalla Francia Yoon farà tappa in Vietnam per tre giorni. (Git)