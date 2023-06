Usa: aumenta il numero dei senzatetto nelle città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il numero delle persone senza fissa dimora nelle città degli Stati Uniti ha registrato un aumento quest'anno, secondo i dati analizzati dal quotidiano "Wall Street Journal", che ha passato in rassegna le informazioni di 150 diverse entità dedite allo studio e alla mitigazione del fenomeno. Oltre un centinaio di centri urbani statunitensi hanno registrato un aumento dei senzatetto all'inizio del 2023 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, scrive il quotidiano, secondo cui l'aumento è stato più marcato rispetto agli anni preferenti: in media, il "Wall Street Journal" ha rilevato un incremento del 9 per cento su base annua, e del 13 per cento rispetto al 2020. Tra le grandi città maggiormente interessate dal fenomeno, il quotidiano cita Chicago, Miami, Boston e Phoenix. L'accelerazione del fenomeno è causata in parte dall'aumento dei costi degli immobili e dalla scadenza di una serie di misure di assistenza varate durante la pandemia. (Was)