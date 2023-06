Medio Oriente: Usa “preoccupati” per piano israeliano su insediamenti in Cisgiordania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti sono “profondamente preoccupati” per l’intenzione delle autorità dello Stato di Israele di approvare un piano sulla realizzazione di nuovi insediamenti coloniali in Cisgiordania, che viola gli impegni precedentemente assunti nei confronti dell’amministrazione del presidente Joe Biden. Lo ha riferito l’emittente televisiva giordana “Al Mamlaka”, citando un comunicato stampa diffuso ieri dal portavoce del Dipartimento di Stato Usa, Matthew Miller. Nel testo, si fa quindi appello al governo israeliano affinché riprenda il dialogo per porre fine alle tensioni. “Gli Stati Uniti sono profondamente preoccupati per la decisione del governo israeliano di portare avanti il piano per la realizzazione di oltre 4.000 unità coloniali in Cisgiordania”, si legge nel comunicato, “e per le notizie relative a cambiamenti nel sistema di gestione degli insediamenti da parte di Israele, che accelerano le procedure di proposta e approvazione” della costruzione di nuove colonie. “In base alla loro politica di lunga data, gli Stati Uniti si oppongono a tali azioni unilaterali che complicano l’attuazione della soluzione dei due Stati e costituiscono ostacoli alla pace”, continua il comunicato di Miller, “pertanto esortiamo il governo di Israele a rispettare gli impegni presi ad Aqaba, in Giordania, e a Sharm el Sheikh, in Egitto, e a tornare al dialogo per la distensione”. Nella giornata di ieri, infatti, il ministro delle Finanze israeliano, Bezalel Smotrich, ha annunciato che il dipartimento del ministero della Difesa incaricato di autorizzare la costruzione di insediamenti ha fissato la sua agenda di incontri per questa settimana, per proporre la costruzione di 4.560 nuove colonie, di cui la maggior parte in aree situate oltre la “linea verde”. Inoltre, il governo israeliano potrebbe attribuire a Smotrich un maggior controllo sulla politica degli insediamenti coloniali. Intanto, la vice segretaria di Stato Usa per il Medio Oriente, Barbara Leaf, fino al 24 giugno proseguirà la sua visita ufficiale in Israele, incontrando rappresentanti del governo israeliano e dell’Autorità nazionale palestinese (Anp). In seguito, dal 24 al 25 giugno, si recherà in Giordania. (Res)