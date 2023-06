© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti domani a Roma e nel LazioROMA CAPITALE- Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, interviene alla conferenza stampa relativa all'apertura dell'Area Sacra di Largo Argentina. Presenti Jean-Christophe Babin, Amministratore Delegato di Bulgari, Miguel Gotor, Assessore alla Cultura di Roma Capitale, Claudio Parisi Presicce, Sovrintendente Capitolino ai Beni Culturali. Via di San Nicola de' Cesarini, Roma. (Ore 15:00).- L'Assessora all'Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale Sabrina Alfonsi interviene all'evento "Lezione di ristorazione a Roma" promosso da Visioneroma in collaborazione con il progetto europeo Fusilli, Palazzo della Cancelleria, Piazza della Cancelleria 1, Roma. (Ore 10:45).- L'Assessore alla Cultura di Roma Capitale Miguel Gotor interviene alla conferenza stampa relativa all'apertura dell'Area Sacra di Largo Argentina, Via di San Nicola de' Cesarini, Roma. (Ore 15:00). (Rer)