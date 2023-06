Business news: Cina, Honduras aderisce alla Nuova via della seta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Honduras ha deciso di aderire alla maxi-iniziativa infrastrutturale cinese della Nuova via della seta (Belt and road initiative, Bri). Lo ha reso noto la Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma di Pechino, annunciando che il relativo protocollo d’intesa è stato firmato oggi in occasione della visita in Cina della presidente del Paese centramericano Xiomara Castro, che ieri ha incontrato l’omologo Xi Jinping. “Le due parti esploreranno congiuntamente i punti di convergenza tra le rispettive economie; promuoveranno attivamente la comunicazione politica, la connettività infrastrutturale, il commercio, l’integrazione finanziaria, gli scambi tra persone; rafforzeranno la cooperazione pratica in vari settori; raggiungeranno lo sviluppo e la prosperità comune”, si legge nel comunicato della commissione. (segue) (Res)