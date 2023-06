Usa: Biden annuncerà stanziamento di 600 milioni di dollari per "progetti di adattamento climatico"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, annuncerà oggi un investimento di 600 milioni di dollari in progetti concepiti per far fronte alle sfide del mutamento climatico. Lo ha anticipato la Casa Bianca, precisando che l'annuncio avverrà nel contesto di una visita di Biden al Lucy Baylands Nature Interpretive Center and Preserve di Palo Alto, in California, dedicato allo studio della protezione di edifici e infrastrutture dagli effetti del mutamento climatico. L'investimento, parte dell'agenda presidenziale "Investing in America", si concentrerà sulla tutela della rete di trasmissione dell'energia elettrica e delle comunità costiere dai fenomeni meteorologici estremi. "I fondi sosterranno soluzioni innovative di resilienza e adattamento costiero, come la costruzione di infrastrutture naturali, la pianificazione e organizzazione di ricollocamenti a guida comunitaria, e la protezione dell'accesso pubblico alle risorse naturali costiere che proteggono le comunità e gli ecosistemi dall'aumento del livello dei mari, dalle inondazioni delle maree, dagli uragani, dalle tempeste e da altri impatti climatici gravi", afferma una nota della Casa Bianca. Durante la visita a Palo Alto Biden enfatizzerà anche l'impegno della sua amministrazione a combattere il cambiamento climatico, creare posti di lavoro nel settore delle energie rinnovabili e preservare l'ambiente per le future generazioni. (Was)