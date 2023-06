Corea del Nord: Pyongyang aumenterà la produzione di "armi nucleari potenti" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze armate della Corea del Sud hanno recuperato una sezione del razzo vettore utilizzato dalla Corea del Nord il mese scorso per tentare di immettere in orbita il suo primo satellite spia. Lo ha reso noto la scorsa settimana lo stato maggiore congiunto delle forze armate sudcoreane. La sezione cilindrica del razzo è stata recuperata nel Mar Giallo il 15 giugno, e la marina militare sudcoreana è tuttora impegnata nel tentativo di recuperare altri rottami del razzo. Fotografie diffuse dalle forze armate sudcoreane mostrano un grande oggetto cilindrico con su impresso il nome "Chonma", corrispondente a quello del missile sperimentale nordcoreano precipitato nel Mar Giallo lo scorso 31 maggio. Nelle settimane successive, sia la Corea del Sud che la Cina avevano avviato tentativi di recuperare i resti del missile, che erano stati ostacolati però da condizioni meteorologiche avverse. Secondo il ministro della Difesa sudcoreano, Lee Jong- sup, quello recuperato è il secondo stadio del razzo vettore, mentre il terzo stadio e soprattutto la stiva contenente il primo satellite spia della Corea del Nord non sono stati ancora recuperati. Le forze armate sudcoreane hanno riferito tramite una nota che "l'oggetto recuperato verrà analizzato approfonditamente da organizzazioni specializzate, inclusa l'Agenzia per lo sviluppo della difesa". (segue) (Git)