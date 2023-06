India: quasi 100 vittime a causa dell'ondata di calore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ondata di calore che ha investito l'India giovedì 15 giugno ha causato altre vittime nel fine settimana, portando il bilancio complessivo a quasi 100 morti in due dei più popolosi Stati indiani, Uttar Pradesh e Bihar. Nell'Uttar Pradesh 54 persone hanno perso la vita nel distretto di Ballia, mentre Bihar ha registrato 42 vittime in due giorni. Il governo indiano ha diramato molteplici allerte peri l caldo intenso, il cui effetto è aggravato dall'umidità elevata. Sabato le temperature massime nello Stato indiano di Orissa hanno toccato 45,4 gradi centigradi. In alcune aree del Paese l'ondata di calore dovrebbe proseguire almeno sino a domani. (Inn)