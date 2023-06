Business news: Messico, Iberdrola vende il 55 per cento delle sue attività per 5,6 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda energetica Iberdrola ha annunciato di aver firmato un accordo con Mexico Infrastructure Partners (Mip) per la vendita di asset di generazione con una capacità installata di 8,5 megawatt per circa 5,6 miliardi di euro. Secondo quanto riferito in un comunicato, si tratta del 55 per cento delle sue attività nel Paese latinoamericano. Iberdrola ha precisato di aver venduto 12 impianti di generazione a ciclo combinato e un parco eolico. L'azienda spagnola manterrà la proprietà di altri 13 impianti, di tutte le attività dei clienti privati e del portafoglio di progetti rinnovabili, al fine di continuare a incrementare le proprie attività eoliche e solari. La transazione ha il sostegno finanziario del Fondo nazionale messicano per le infrastrutture (Fonadin) e di altre istituzioni finanziarie pubbliche legate al governo messicano. Iberdrola ha ricordato, inoltre, che lo scorso aprile il presidente della società, Ignacio Galan, e il presidente del Messico, Andres Manuel Lopez Obrador, hanno annunciato l'inizio di una nuova fase a seguito della firma di un accordo di intenti tra le filiali di Iberdrola Mexico e Mexico Infrastructure Partners, che è stato concluso ieri. (Res)