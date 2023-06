Difesa: “In volo verso il futuro”, grande successo per l’Airshow del centenario dell'Aeronautica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Desidero rivolgere a tutta la Redazione di Agenzia Nova e a coloro che hanno creduto in questo progetto editoriale, gli auguri da parte della Difesa e delle Forze Armate italiane" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Si è conclusa oggi la tre-giorni di festa organizzata dall’Aeronautica militare presso l’aeroporto “M. De Bernardi” di Pratica di Mare. Presenti il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il ministro della Difesa Guido Crosetto, il capo di Stato maggiore della Difesa Ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, e numerose altre autorità politiche, civili e militari. Oltre trecentomila persone, tra cui molti stranieri, sono state testimoni di uno spettacolo emozionante e irripetibile, destinato a rimanere pietra miliare dell’Aeronautica militare. Un evento “per la gente e con la gente”, come in più occasioni affermato dal capo di Stato maggiore generale di dquadra serea Luca Goretti, che – dopo un doveroso saluto al Presidente della Repubblica e a tutti gli ospiti presenti –, ha affermato: “Questa grande partecipazione di pubblico è motivata dalla nostra voglia di trasferire continuamente la nostra passione, la nostra voglia di farci conoscere, soprattutto dai giovani. Siamo proiettati verso i prossimi cento anni – ha spiegato il Generale Goretti –, e siamo già pronti a sperimentare le nostre possibilità e potenzialità nello Spazio. Ci aspetta un futuro bellissimo, almeno come il nostro passato”. (segue) (Res)