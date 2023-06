Pd: Leodori, grazie a elettori, ora a lavoro per nuove sfide

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Daniele Leodori, nuovo segretario del Pd del Lazio, ringrazia "il popolo del Partito democratico che mi ha indicato ai gazebo come nuovo segretario regionale". In una nota Leodori afferma: "Tante persone hanno partecipato a questa bella giornata di democrazia, che è stata possibile grazie al lavoro e all’incredibile disponibilità dei nostri militanti e volontari, che colgo l’occasione di ringraziare ancora una volta. Ora al lavoro, insieme, per un Partito all’altezza delle nuove sfide che abbiamo davanti: lavoro, giustizia sociale e ambientale, diritti” (Rer)