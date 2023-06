Pd: Angelucci, grazie a elettori liberi che mi hanno votato, partito da rifondare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato alla segreteria del Pd del Lazio, Mariano Angelucci, che ha perso la sfida con Daniele Leodori, ringrazia "gli elettori e i militanti liberi e coraggiosi che mi hanno e ci hanno sostenuto". In una nota Angelucci spiega: "Ringrazio i volontari e le volontarie che anche oggi nonostante tutto, nonostante le modalità con cui si è governato tutto il percorso congressuale, hanno permesso di poter svolgere questa giornata. È stato un vero miracolo raggiungere questo risultato in un congresso fatto nella clandestinità e nel silenzio sia del gruppo dirigente regionale che ha perso tutto, sia della segretaria Schlein sia della segreteria nazionale, con seggi a volte improvvisati e in alcuni casi mal controllati e senza neanche un confronto pubblico tra i candidati. Dai risultati parziali sembra sia avanti il mio competitor Leodori ma da ora e per il rispetto che devo a chi ha sostenuto le mia proposta di cambiamento dico che non ci sarà nessuna gestione unitaria. Porterò avanti le mie idee senza compromessi con un gruppo dirigente che nonostante ha perso politiche, regionali e amministrative è sempre piu chiuso su se stesso. La partecipazione bassa alle primarie ne è l'ulteriore conferma".(Rer)