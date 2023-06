© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in LombardiaCOMUNEPrimo Forum della Partecipazione del Comune di Milano. Ad aprire la tre giorni è l'intervento inaugurale dell'assessora alla Partecipazione Gaia Romani. Segue, alle ore 15:15, l'intervista al Sindaco di Milano Giuseppe Sala condotta dalla giornalista Francesca Schianchi. Dalle 16 alle 17 si parlerà, poi, di modelli e strumenti dell'Amministrazione con uno sguardo fuori Milano, anche grazie all'esperienze virtuose raccontate da Erika Capasso del Comune di Bologna e Francesca De Santis della Regione Toscana. Di collaborazione fra pubblico e privato si discuterà invece nel panel successivo, dalle 17 alle 18:30, con i referenti delle realtà AbCittà, Fondazione Cariplo, Fondazione Feltrinelli, Forum del Terzo Settore, Politecnico di Milano e Salone della CSR.Mosso Milano, in via Angelo Mosso, 3 (ore 15)L'assessora allo Sviluppo Economico con delega a Moda e Design Alessia Cappello partecipaalla conferenza stampa "Sustainable Fashion Awards - CNMI".Teatro alla Scala, via Filodrammatici, 2 (ore 15)Si riunisce il consiglio comunale.Palazzo Marino, Piazza della Scala, 2 (16:30)REGIONEL'assessore a Turismo, Moda, Marketing territoriale e Grandi eventi di Regione Lombardia, Barbara Mazzali e l'assessore a Università, Ricerca e Innovazione Alessandro Fermi partecipano all'evento 'Il Turismo in Italia Patrimonio valoriale e leva di sviluppo per la Nazione'. Tra i relatori, Daniela Santanchè, ministro del Turismo.Unione Commercianti, Corso Venezia, 47 (ore 9)Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, prende parte all'incontro 'Politiche data-driven' durante il quale viene presentata una ricerca sperimentale effettuata da Polis e Vodafone riguardante gli obiettivi delle 'politiche pubbliche' e i dati della rete mobile. Sono presenti, tra gli altri, il presidente di Vodafone Italia Pietro Guindani, il presidente dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni Giacomo La Sorella, il professor Giovanni Azzone e il professor Gian Carlo Blangiardo.Palazzo Pirelli, via Fabio Filzi, 22, Belvedere Jannacci, 31esimo piano (ore 10)Il gruppo regionale del Partito Democratico tiene una conferenza stampa sul problema della casa in Lombardia. Sono presenti il capogruppo e responsabile nazionale per le politiche della casa del PD Pierfrancesco Majorino e la consigliera Carmela Rozza.Palazzo Pirelli, via Fabio Filzi, 22, 14esimo piano (ore 11:30)L'assessore regionale all'Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Alessandro Beduschi, visita gli stabilimenti Granarolo a Usmate Velate (MB), accompagnato da Giampiero Calzolari, presidente Gruppo Granarolo S.p.A.Stabilimenti Granarolo, via S. Giovanni Bosco, 37, Usmate Velate/Mb (ore 14:30)VARIEConvegno “Il Turismo in Italia. Patrimonio valoriale e leva di sviluppo per la Nazione”, con Daniela Santanché, Ministro del Turismo; Marcella Caradonna Presidente Odcec Milano; Antonino La Lumia Presidente Ordine degli Avvocati di Milano.Unione Commercianti, Corso Venezia, 47 (ore 9)Conferenza "Le Zone Economiche Speciali". Partecipano Remo Taricani, Deputy Head of Italy, UniCredit; Simona Benedettini, ZES Sicilia Occidentale; Aldo Cadau, Commissario ZES Sardegna; Alessandro Di Graziano, Commissario ZES Sicilia Orientale; Floriana Gallucci, Commissario ZES Ionica Interregionale Puglia-Basilicata; Manlio Guadagnolo, Commissario ZES Adriatica Interregionale Puglia-Molise; Mauro Miccio, Commissario ZES Abruzzo; Giosy Romano, Commissario ZES Calabria e ZES Campania; Francesco Tornatore, Fondatore ed Amministratore Unico, NTET S.p.A; Francesco Tavassi, Temi S.p.A. Modera Luisella Altare, Head of Corporate, UniCredit.UniCredit Tree House, Piazza Gae Aulenti, 3, Torre A (ore 11:30)Cerimonia di presentazione della Medaglia ufficiale del Napoli Campione D’Italia emessa dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Partecipano all’iniziativa Giovanni Accusani, Responsabile Macro Area Nord Ovest Mercati Privati; Simonetta Vercellotti, Direttrice della Filiale Milano Città; Annamaria Gallo, Responsabile Filatelia Area Nord Ovest; Ernesto Manco, Vicepresidente del “Club Napoli Milano Partenopea”.Galleria dell’Ufficio Postale, Via Cordusio, 4 (ore 12:15)Il Sistema Sanzionatorio nella Riforma Tributaria: Evento organizzato dalla Vice Presidente Luiss Paola Severino al Milano Luiss Hub, per promuovere una riflessione sulla riforma del sistema tributario. Tra gli interventi, oltre a Paola Severino, il Ministro della Giustizia Carlo Nordio e il Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze Maurizio Leo. Indirizzo di saluto, Giovanni Lo Storto, Direttore Generale Università Luiss.Milano Luiss Hub, via d'Azeglio, 3 (ore 17:30)(Rem)