Business news: Brasile, S&P conferma grado "BB-" ma rivede "al rialzo" le prospettive

- L'agenzia di rating Standard & Poor's ha confermato la valutazione "BB-" per il debito in valuta estera del Brasile, rivedendo però da "stabile" a "positive" le prospettive. Si tratta del primo segnale di miglioramento che il Paese amazzonico riceve da quattro anni, sottolineano i media locali. Un giudizio che comunque non toglie il Brasile dalla fascia dei Paesi passibili di alta speculazione. Nonostante il peso di un grande deficit fiscale, il miglioramento del prodotto interno lordo (pil), unito a una migliore organizzazione delle politiche tributarie potrebbe portare "a un aumento del debito governativo minore di quello pronosticato inizialmente", segnala S&P. La "complessa" struttura istituzionale garantisce maggiore stabilità macroeconomica ma rende anche più complicato il percorso di riforme, sottolinea l'agenzia. “A nostro avviso, la mancanza di capacità di affrontare rapidamente i problemi economici impedisce al Brasile di crescere a un ritmo più rapido e costante rispetto ad altri mercati sovrani emergenti, che dispongono di un analogo livello di sviluppo". (Res)