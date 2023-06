Business news: Germania-Colombia, firmato memorandum su sviluppo idrogeno verde

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Colombia e Germania hanno firmato un memorandum di intesa per sviluppare l’industria dell’idrogeno verde. L’intesa è stata firmata nel quadro della visita del presidente colombiano Gustavo Petro a Berlino. I ministri colombiani dell’Energia, Irene Velez, e del Commercio, German Umana Mendoza, hanno sottoscritto un memorandum di intensa con Fraunhofer, società tedesca specializzata in vari campi della scienza applicata, per lavorare alla produzione di idrogeno verde e alla sua esportazione verso il paese europeo. "La Colombia ha posto le basi per un ambizioso sviluppo dell'idrogeno che include diversi hub regionali e lo sviluppo dell'area industriale strategica di Cartagena come potenziale futuro centro per l'idrogeno su larga scala, grazie alle sue eccellenti risorse eoliche e solari", recita il testo dell’intesa ripreso dalla stampa colombiana. "Apprezziamo questa collaborazione, perché siamo sicuri che sia l'inizio di molte opportunità che ci avvicineranno a un pianeta più sostenibile", ha affermato la ministra Velez. "Siamo certi che l'idrogeno verde sia un'opportunità per la Colombia di colmare i divari sociali ed economici", ha aggiunto. (Res)