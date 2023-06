© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La missione Nato in Kosovo (Kfor) è in contatto con le autorità della Serbia per ricevere informazioni ufficiali sull’arresto di tre agenti kosovari. "La Kfor non è stata coinvolta nell'evento per quanto riguarda i tre poliziotti del Kosovo ed è infatti in contatto con le autorità serbe per avere informazioni ufficiali su quanto accaduto", si legge nel comunicato della Kfor.(Alt)