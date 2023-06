Serbia-Slovenia: Pirc Musar, continueremo a sostenere Belgrado in cammino verso Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Slovenia continuerà a sostenere la Serbia nel suo cammino verso l'Unione europea. Lo ha affermato la presidente slovena Natasa Pirc Musar dopo l'incontro di oggi a Belgrado con l'omologo serbo Aleksandar Vucic. Lo riporta la stampa locale. Pirc Musar ha ringraziato il presidente Vucic per la calorosa accoglienza e ha ribadito che la Slovenia "continuerà a sostenere la Serbia nel suo cammino verso l'Ue". Ha aggiunto di credere nel percorso europeo e che il presidente serbo le ha garantito che anche la Serbia "vede quel percorso". "Sono convinta che l'Europa sia la strada giusta", ha osservato Pirc Musar. Per quanto riguarda la situazione in Kosovo, la presidente slovena ha affermato che il dialogo "è l'unica via" e che Pristina "deve fare la sua parte", soprattutto quando si tratta dell'istituzione dell'Associazione dei comuni serbi (Zso). "Il Kosovo deve fare la sua parte. A ottobre mi recherò a Pristina, dove parlerò di questi temi con Vjosa Osmani (presidente del Kosovo). Dialogo, dialogo e solo dialogo: non vogliamo conflitti nei Balcani occidentali", ha sottolineato. (segue) (Seb)