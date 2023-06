Bosnia: "Al Arabiya", il Paese è un rifugio sicuro per i Fratelli musulmani (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche la galassia multiforme dell’islam balcanico ha risentito nell’ultimo decennio delle trasformazioni negli equilibri geopolitici mediorientali. Ad esempio, nel dicembre 2022, il sito web di informazione “Al Monitor” aveva riferito che l’Egitto, nel tentativo di contrastare l’influenza crescente dei Fratelli musulmani, che si era estesa dalla Bosnia al Kosovo, aveva preso contatti con i musulmani in Serbia. L’ambasciatore egiziano a Belgrado, Bassel Salah, infatti, il 16 novembre dello stesso anno, aveva incontrato il Gran mufti di Serbia, Mustafa Yusuf Spahic. L’argomento principale dell’incontro era stata l’eventualità che Il Cairo offrisse ai musulmani serbi la possibilità di studiare ad Al Azhar. I legami tra i musulmani di Bosnia e Kosovo con la Fratellanza erano emersi in particolare nel 2013, durante il periodo in cui Mohammed Morsi (appartenente al movimento) era presidente dell’Egitto. Nello stesso anno, ad esempio, Il Cairo aveva riconosciuto l’indipendenza del Kosovo dalla Serbia. Una decisione successivamente “congelata” dall’attuale presidente egiziano, Abdel Fattah al Sisi. (Res)