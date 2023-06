Serbia-Kosovo: nuove tensioni per l’arresto di tre agenti, da Belgrado e Pristina versioni contrapposte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' di nuovo altissima la tensione tra Serbia e Kosovo dopo l'arresto, avvenuto ieri, di tre agenti delle forze speciali del Kosovo (Rosu) da parte della polizia e del Nucleo antiterrorismo della Serbia. Sull'accaduto le autorità di Belgrado e Pristina hanno dato versioni differenti. Secondo la parte serba i tre sono stati catturati "all'interno del territorio della Serbia centrale", mentre secondo le autorità kosovare gli agenti erano impegnati in "un'operazione di pattugliamento all'interno del comune di Leposavic", in territorio quindi kosovaro. Il direttore dell'Ufficio del governo serbo per il Kosovo Petar Petkovic ha affermato che i membri della polizia serba "non hanno oltrepassato il valico amministrativo" e che ci sono "tutte le prove per chiedere l'apertura di un'indagine internazionale, se necessario". Per il premier kosovaro Albin Kurti invece non si tratta di un attraversamento della linea di confine da parte dei poliziotti di Pristina, "come afferma falsamente la Serbia", ma di "un rapimento" eseguito nel territorio del Kosovo. Tutti e tre gli arrestati, secondo le fonti serbe, erano in possesso di armi automatiche e erano in completo equipaggiamento militare con dispositivi Gps, mappe e altre apparecchiature. (segue) (Seb)