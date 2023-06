Speciale difesa: Kosovo-Serbia, Borrell, chiederò incontro fra le parti la settimana prossima a Bruxelles

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'alto rappresentante Ue per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, convocherà i rappresentanti di Kosovo e Serbia a Bruxelles, nel corso della prossima settimana, per cercare di affrontare la crisi in atto. "È stato dimostrato quanto sia importante la cooperazione fra Nato e Ue nella regione e voglio ringraziare le truppe della missione Kfor e il comandante per il lavoro svolto nel Kosovo del Nord", ha detto al suo arrivo alla riunione dei ministri della Difesa della Nato di Bruxelles. "Sapete che c'è stato un incidente che ha visto l'arresto di tre agenti di polizia kosovari. Stiamo cercando di capire esattamente cosa sia successo. Siamo in stretto contatto con il comando della Kfor e con entrambe le parti, per capire cosa abbia realmente portato a questo arresto. Nel frattempo, bisogna cercare di riportare la calma sul campo e, visto che la situazione si deteriora di giorno in giorno, siamo di nuovo in modalità di gestione della crisi. Convocherò le due parti, Kosovo e Serbia, per una riunione di gestione della crisi qui a Bruxelles, la prossima settimana", ha poi aggiunto. (Beb)