Serbia-Kosovo: ministra Esteri tedesca Baerbock, rilasciare agenti kosovari rapiti da serbi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I tre agenti della polizia del Kosovo rapiti dalle forze serbe devono essere rilasciati “senza condizioni”. È quanto afferma la ministra degli Esteri tedesca, Annalena Baerbock, in un messaggio su Twitter. In particolare, l'esponente del governo federale scrive che Serbia e Kosovo devono “fare di tutto per disinnescare la situazione alla frontiera”. Ciò include “il rilascio senza condizioni dei tre agenti di polizia kosovari”. La titolare della diplomazia di Berlino aggiunge che le persone in Serbia e Kosovo “hanno bisogno di prospettive, frenate da troppo tempo dal conflitto”, tra i due Paesi. (Geb)