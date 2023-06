Serbia: Vucic su arresto membri forze speciali Kosovo, test poligrafo a nostri agenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, ha affermato durante una conferenza stampa che gli ufficiali di polizia che hanno arrestato nel Paese tre membri delle forze speciali del Kosovo sono pronti ad essere testati con la macchina della verità per chiarire la vicenda. Il capo dello Stato serbo ha spiegato di aver inviato la proposta alla missione civile dell’Unione europea Eulex. “Gli agenti di polizia serbi sono pronti per essere sottoposti al test del poligrafo per chiarire il luogo in cui si è verificato l’arresto”, ha detto Vucic.(Seb)