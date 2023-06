Difesa: Zoffili (Lega), Aeronautica militare orgoglio nazionale da 100 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La nostra Aeronautica militare è un orgoglio nazionale, celebre sia in Italia che all'estero. Un esempio encomiabile di amore e dedizione per il nostro Paese da 100 anni. Avanguardia in tutti i campi dell'aviazione, della difesa dei nostri cieli e della nostra libertà. Un onore assistere alla manifestazione aerea alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, emozionanti le rievocazioni storiche e le esibizioni di velivoli del passato e del presente, a testimonianza della grandezza, della passione e del coraggio della nostra Aeronautica. Un plauso speciale allo splendido spettacolo acrobatico delle Frecce tricolori". Lo dichiara il deputato Eugenio Zoffili, presidente della delegazione parlamentare italiana Osce e capogruppo della Lega in commissione Difesa, in occasione delle celebrazioni per i 100 anni dell'Aeronautica militare a Pratica di Mare. (Rin)