Israele: Intel investirà 25 miliardi di dollari in una fabbrica di produzione di chip

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intel investirà 25 miliardi di dollari in una fabbrica di produzione di circuiti integrati in Israele, secondo un accordo preliminare firmato con il governo israeliano. Il primo ministro dello Stato ebraico, Benjamin Netanyahu, ha elogiato questo investimento come il più grande mai realizzato da una società privata internazionale nel paese, sottolineando che la fabbrica di Kiryat Gat utilizzerà la tecnologia più avanzata al mondo. Nel 2019, Intel aveva già avviato discussioni per un investimento di circa 10 miliardi di dollari nella costruzione della fabbrica situata nel Distretto meridionale d'Israele,. Durante la riunione settimanale del governo, Netanyahu ha dichiarato che si tratta dell'investimento più grande mai effettuato nello Stato di Israele e che rappresenta una grande fiducia nell'economia israeliana e nel settore tecnologico del Paese. (segue) (Res)