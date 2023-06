Israele: Intel investirà 25 miliardi di dollari in una fabbrica di produzione di chip (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto affermato dal ministero delle Finanze in una dichiarazione, nell'ambito dell'accordo, Intel pagherà un'aliquota fiscale del 7,5 per cento, in aumento rispetto al 5 per cento attuale. Inoltre, è stato concordato che Intel riceverà un contributo governativo pari al 12,8 per cento dell'importo dell'investimento, in base alla Legge di incentivazione degli investimenti di capitale. La fabbrica di Kiryat Gat dovrebbe aprire entro il 2027 e rimanere operativa fino almeno al 2035, impiegando migliaia di lavoratori con salari superiori alla media, ha dichiarato il Mmnistero delle Finanze. Intel ha investito più di 17 miliardi di dollari in Israele dal 1974 e impiega 11.700 dipendenti nei suoi tre centri di ricerca e sviluppo a Haifa, Petah Tikva e Gerusalemme, nonché nella fabbrica di Kiryat Gat. L'azienda è responsabile della creazione di oltre 42.000 posti di lavoro indiretti in Israele. (segue) (Res)