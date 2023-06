Israele: Intel investirà 25 miliardi di dollari in una fabbrica di produzione di chip (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Israele è un centro globale di talento tecnico e innovazione ed è uno dei principali centri di produzione e ricerca e sviluppo di Intel. L'azienda ha dichiarato che l'intenzione di espandere la capacità di produzione in Israele è guidata dall'impegno a soddisfare le future esigenze di produzione e a sostenere la strategia di Intel IDM 2.0. L'anno scorso, Intel ha acquisito la startup israeliana di tecnologia informatica Granulate per circa 650 milioni di dollari: è la settima acquisizione di un'azienda israeliana da parte del gigante dei semiconduttori in poco più di cinque anni. Intel ha anche acquisito Mobileye, un'azienda con sede a Gerusalemme specializzata in tecnologie per la guida autonoma, nel 2017 per oltre 15 miliardi di dollari, che rappresenta tuttora la più grande acquisizione di un'azienda israeliana. (Res)