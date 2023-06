Business news: Argentina, Toyota investirà 50 milioni di dollari nella produzione di un nuovo veicolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda di origini giapponesi Toyota Argentina ha annunciato un piano di investimenti da 50 milioni di dollari per la produzione del veicolo utilitario Hiace nelle sue due versioni. "La casa automobilistica giapponese sta effettuando un investimento di 30 milioni di dollari nella costruzione di un nuovo impianto industriale e 20 milioni di dollari in infrastrutture, accessi e attrezzature informatiche, per produrre nel nostro Paese da gennaio 2024 il veicolo commerciale Hiace nelle sue due versioni: Van Versioni L2H2 e Commuter (passeggeri)", si legge in un comunicato del ministero dell'Economia argentino. (Res)